Covid e festeggiamenti, Fontana: «Tra dieci giorni vedremo se ci sarà aumento di contagi» Il presidente della Regione Fontana parla dell’emergenza sanitaria e dei festeggiamenti nelle strade per la vittoria dell’Italia a Euro 2020: «Vedremo tra dieci giorni».

Tanti tifosi nelle strade in Brianza come in Lombardia e in ogni parte d’Italia. Oltre alla vittoria dell’Italia agli Europei, il pensiero è per l’emergenza sanitaria in corso e non ancora da considerarsi conclusa.

“Mi auguro che questi festeggiamenti non comportino alcuna conseguenza, ma lo sapremo presto, nello spazio di 10-12 giorni, vedremo se ci sarà un aumento o meno del numero delle persone contagiate”, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’evento ’Progetto Mind, sinergie per innovare in Lombardia’ all’ex Area Expo.

