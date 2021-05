Covid, contagi stabili a Sovico: il sindaco invita a fare attenzione Il sindaco di Sovico Barbara Magni ha aggiornato sull’andamento dei contagi in città che dopo essersi dimezzati in un mese sono stabili e anche per questo serve sempre prudenza.

Stabile l’andamenti dei contagi da Covid-19 a Sovico. Il sindaco Barbara Magni è tornata ad informare i concittadini rispetto alla situazione epidemiologica sul territorio, con l’indicazione dei dati rilevati dal portale Ats. Il 1 aprile i positivi erano 86, il 16 aprile scesi a 39, al 29 aprile i contagiati sono 36.

“Il numero delle persone risultate positive al virus è pressoché stabile - commenta Magni - ricordo che continua la campagna vaccinale sul nostro territorio ed è iniziata la prenotazione dei vaccini per le persone con età compresa tra 59 e 50 anni con esenzione per patologia. Ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione per altre categorie di persone verranno pubblicate sul sito del Comune di Sovico e sulle pagine social istituzionali (Facebook e Istagram) non appena si avranno indicazioni da Regione Lombardia. Dal 26 aprile il nostro territorio rientra nella “Zona Gialla” tuttavia è necessario continuare a rispettare le misure di prevenzione, al fine di scongiurare un aumento dei contagi”.

