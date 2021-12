Covid: code chilometriche in viale Stucchi a Monza per i tamponi, «molti senza prenotazione» - FOTO Sono dovute intervenire le pattuglie della polizia locale a Monza lunedì mattina per gestire il traffico delle auto dirette al centro tamponi di viale Stucchi. «A causa di un vasto numero di utenti senza prenotazione», fa sapere l’Asst Monza.

Sono dovute intervenire le pattuglie della polizia locale a Monza lunedì mattina per gestire il traffico delle auto dirette al centro tamponi di viale Stucchi, uno dei punti drive through gestito dalla Ats Brianza per i test anticovid molecolari per i casi di quarantena o sospetti positivi inviati dai medici. Il 27 dicembre le prime auto si sono incolonnate fin dalle 8.30 e le code si sono allungate nella mattinata fino a Sant’Albino in direzione di Milano.

Code al centro tamponi di viale stucchi

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La polizia locale ha dovuto gestire il traffico in prossimità delle rotonde per evitare che la coda delle persone dirette al centro bloccasse tutta la viabilità locale. Il centro è rimasto chiuso nei giorni di Natale e Santo Stefano e lo sarà anche l’1 gennaio. Servizio attivo il 6 gennaio 2022.

Monza non è sola: lunghe code di auto nel fine settimana sono state segnalate fuori da tutti i centri che a Milano fanno riferimento agli ospedali.

E fuori dalle farmacie del territorio dove si effettuano i tamponi rapidi come succede ormai da più di una settimana.

“Presso il Drive Through di viale Stucchi a Monza si sono registrati nelle ultime ore disagi a causa di un vasto numero di utenti senza prenotazione, mettendo in difficoltà l’intero sistema viabilistico. Si ricorda che al Drive Through si accede solo con prenotazione in presenza di motivazioni cliniche e quindi su indicazione del Medico di Medicina Generale o da parte della ATS al termine dell’isolamento”, fa sapere l’Asst Monza

Fino al 9 dicembre sono stati eseguiti 500 tamponi al giorno. A partire dal 13 dicembre ne sono stati eseguiti 1.000 al giorno, dalla settimana scorsa il numero dei tamponi è salito progressivamente a 1.200 al giorno.

