Cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 21 ottobre 2021 (con KmZero d’autunno) Elezioni amministrative in primo piano sul Cittadino di giovedì 21 ottobre 2021: i risultati dei ballottaggi e l’analisi del voto. In edicola l’inserto gratuito KmZero che racconta i sapori dell’autunno.

Elezioni amministrative in primo piano sul Cittadino di giovedì 21 ottobre 2021. Il centrodestra festeggia in Brianza, ai ballottaggi il centrosinistra perde anche Desio e Arcore, il Movimento 5 Stelle quasi sparisce. I ballottaggi di domenica e lunedì regalano a Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e alle civiche loro collegate un 8 a 2 finale che, in Brianza, nessuno osava nemmeno sognare un paio di settimane fa. In edicola l’analisi del voto anche in chiave Provincia - che non rischia più l’”anatra zoppa” - e del prossimo voto a primavera.

Ex cotonificio Cederna: gli ambientalisti tornano alla carica e chiedono di «ridurre le edificazioni: è la nostra piccola Crespi d’Adda». La possibilità di presentare eventuali osservazioni alla modifica del piano particolareggiato dell’ex cotonificio di Cederna è scaduta lunedì 18 ottobre. Puntuali, il circolo cittadino di Legambiente e il Ccr - Gruppo ambiente e territorio hanno inviato a palazzo un documento in cui hanno chiesto «alla giunta di ripensare il progetto».



C’è un altro progetto per tutelare il monumento ai Caduti in piazza Trento Trieste: sarà circondato da una recinzione di catene in bronzo. La mancanza di angoli che favoriscano l’aggregazione in piazza non giustifica, secondo il vicesindaco monzese Simone Villa, gli assalti al monumento inaugurato nel 1932 e la giunta ribadisce l’intenzione, annunciata un paio di anni fa, di tutelarlo. Le proposte e la reazione della Soprintendenza.

In cronaca anche il fallimento delle palestre New Life di Monza e Vimercate, decretato la scorsa settimana dal tribunale. I legali della proprietà degli immobili parlano di «affitti in arretrato per una somma pari a 600mila euro».

In cronaca anche la scomparsa a 101 anni di Annamaria Pagnoni, pioniera delle donne in medicina e premiata con il Giovannino d’oro a giugno; l’intervista al direttore di Malattie infettive del San Gerardo di Monza, Paolo Bonfanti, che spiega come le morti per Covid “siano crollate ma non bisogna abbassare la guardia”; l’allarme dei medici per i vaccini anti influenzali.

E poi la notizia, quasi una ultimora, sul futuro della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza: si occuperà di “Medicina delle malattie rare”.

In economia si parla della Gianetti di Ceriano Laghetto e della richiesta del segretario Cgil Landini di una legge ad hoc, la novità nel campo della previdenza alla monzese Project Automation, l’intervista a Marco Sala (Gruppo Desa, Chanteclair) sul costo delle materie prime (e fino a quando).

In edicola con il giornale l’inserto gratuito che il Cittadino dedica all’enogastronomia del territorio: KmZero racconta i sapori dell’autunno.

