Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 26 settembre 2019

Lo sfogo dalla Villa reale, il clima, X Factor e la pallavolo, i programmi per la sicurezza di Monza e Brianza sul Cittadino in edicola giovedì 26 settembre 2019. E poi anche il nuovo appuntamento con gli inserti storici per i 120 anni del giornale - si parla del decennio 1970-79 - e la prima figurina speciale per l’album di Monza.

prima pagina il Cittadino giovedì 26 settembre 2019

In apertura le parole del concessionario che chiede alle istituzioni un trattamento pari all’autodromo e sintetizza di «Sentirsi abbandonato da tutti». Il sindaco ritiene le richieste inaccettabili.



E poi anche X Factor e la pallavolo che si incrociano perché il talent di Sky (rimasto senza casa) arriva a Monza alla Candy Arena per le puntate live fino a dicembre sfrattando le squadre del Vero Volley, dalla serie A alle giovanili: in edicola i dettagli del progetto e la parla dei tifosi.

Venerdì è il giorno del nuovo sciopero per il clima e il Cittadino è andato a farsi raccontare l’impegno direttamente dai giovani protagonisti monzesi. Che spiegano le loro ragioni.

In cronaca l’intervista al nuovo questore Sinigaglia, che annuncia l’intenzione di maggior controllo nelle strade.

E poi l’arresto dell’aggressore di San Rocco, che aveva accoltellato la sua vittima ai giardinetti, con una testimonianza e l’inizio del processo al “dottor Berti” che adescava ragazzine minorenni fingendosi medico.

Sul giornale in edicola il caso della ex caserma di polizia di viale Romagna: il progetto sarebbe di farne case sociali, ma è scontro sugli oneri.

E poi la mobilitazione dei residenti contro Asfalti Brianza e la bocciatura, direttamente da Roma, della Valassina.

Il processo per danni con protagonista una anziana che cadde sul marciapiede e accusa il Comune e, dai quartieri, il degrado a San Carlo con quattro esposti e il muro contro muro di San Rocco sulla piazza chiusa o aperta.

In sport l’intervista a Duster Antonelli, in attesa della Juve Under 23.

Il CittadinoPiù presenta l’incontro alla Reggia con l’astronauta Paolo Nespoli (mercoledì 2 ottobre) e il welfare aziendale in Brianza, assaggio di Top 500+.

In edicola anche la rubrica la Salute in tavola. gli Affari di casa e lo speciale pubblicitario dedicato al Salone di Francoforte.

Il Cittadino in piazza giovedì mattina vicino all’arengario con la postazione mobile e il giornale fresco di stampa: dalle 9.30 alle 12.30.

