Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 24 giugno 2021 (con I quaderni dell’economia) Le benemerenze civiche di Monza e il clima di rinnovata fiducia rispetto all’edizione drammatica del 2020 in primo piano del Cittadino in edicola.

Le benemerenze civiche di Monza, in programma giovedì 24 giugno in occasione della festa del patrono San Giovanni, e il clima di rinnovata fiducia rispetto all’edizione drammatica del 2020. Alla cerimonia in piazza Roma, e ai suoi molteplici contenuti, è dedicato il primo piano del Cittadino in edicola.

Una patronale all’insegna della speranza: nell’ultima settimana all’ospedale San Gerardo, dove ci si prepara al piano-normalità a partire da settembre, nessun ricovero per Covid. Dario Allevi spiega che è bene continuare a essere prudenti: «Per Monza è il momento dell’ottimismo. Ma continuerò ancora a utilizzare la mascherina», ha detto facendo riferimento alle disposizioni previste dal 28 giugno per l’uso della mascherina all’aperto.



I Giovannini d’oro sono in ricordo di Giorgio Fustinoni. Per riconoscenza ad Annamaria Pagnoni anche e soprattutto per essere stata una delle prime donne medico in Italia. L’impegno per gli altri di Domenico De Falco. Il cuore grande del medico Orazio Ferro. All’immaginazione al potere della compagnia Il Veliero va il premio Corona Ferrea.

Tra le buone notizie il sopralluogo a Monza di Nico Acampora per una nuova PizzAut . “Ci sono buone prospettive, ma per ora nessuna certezza”, dice il fondatore dell’associazione che martedì era in visita in città per visionare insieme a due imprenditori locali possibili location. Ed è partita la sfida con Milano che, attraverso il sindaco Beppe Sala, ha ugualmente lanciato l’appello per l’apertura di un ristorante.

Sotto i riflettori anche super Matteo Pessina, orgoglio di Monza a Euro 2020. Dopo il gol dell’ex biancorosso nella partita degli Europei disputata all’Olimpico contro il Galles, la città si riempie di orgoglio per il suo giocatore. Il padre, 56enne commercialista monzese, ne ripercorre la carriera giovanile: «Resta fondamentale tenere sempre i piedi per terra, fare un passo alla volta. Ora Matteo è il primo a sapere che l’asticella si sta alzando, che sta diventando tutto più difficile».

In cronaca appello dell’Ordine degli avvocati di Monza per denunciare le carenze e i problemi del Tribunale (attraverso una pagina acquistata su un quotidiano). Nel frattempo, però, ci sono già tre progetti per il rilancio: si tratta del recupero dell’ex distretto militare di piazza San Paolo, nel quale dovrebbero confluire gli uffici di giudice di pace, mediazioni e quelli attualmente ospitati in via Ferrari, la sistemazione nell’area IV Novembre di un unico polo archivistico, e la riqualificazione dell’ala est dell’attuale palazzo di giustizia di piazza Garibaldi. I fondi? Dal Recovery Plan. Ma tutto deve essere completato entro il 2026.

Torna la storica Birra Monza e sostiene gli alpini. A proporre l’iniziativa “A tutta birra” - con tre etichette speciali - è il gruppo Alpini di Arcore, in collaborazione con la sezione Ana di Monza. L’idea è di sostenere le spese e le attività del neonato magazzino della Protezione civile Ana di Monza, in via Fossati.

E poi il teatro al depuratore di San Rocco, scenario certamente inedito: BrianzAcque porta il palcoscenico al depuratore, che taglia i 55 anni di vita. Succede lunedì 28 giugno con l’anteprima nazionale per i dipendenti de “Il popolo dell’acqua” di Massimo Donati. A settembre, l’evento sarà proposto al pubblico nel contesto di Ville Aperte.

In economia intervista a Gianni Caimi, nuovo presidente della sede territoriale di Monza. Tra i vari argomenti anche il lavoro per i giovani.

In edicola con il giornale l’inserto I quaderni dell’economia, dedicato agli assegni familiari, e lo speciale pubblicitario Affari di Casa sul mercato immobiliare di Monza e Brianza.

