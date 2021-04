Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 22 aprile 2021 (con I quaderni dell’economia) C’è l’allarme dei ristoratori in primo piano sul Cittadino di giovedì 22 aprile 2021. Perché a Monza il 26 aprile una attività su due non apre.

Tutti guardano al 26 aprile, il giorno in cui l’Italia comincia a riaprire dopo le restrizioni dei mesi invernali. O almeno dovrebbe. C’è l’allarme dei ristoratori in primo piano sul Cittadino di giovedì 22 aprile 2021.

Perché a Monza una attività su due non apre, lo dicono i titolari e lo conferma l’ufficio commercio del Comune: sono 460 le attività e 150 le domande nuove per usare spazi all’aperto. Da aggiungere a chi aveva già ottenuto il permesso per un calcolo che dovrebbe portare a dire che il 50% rimane chiuso.

La proposta fatta da Confesercenti: spazi concessi all’aperto, incluso il Parco, per lo street food.



Poi la scuola: non più in presenza al 100 per cento, ma a partire dal 75 per cento a Monza d Brianza in zona gialla.

E la campagna vaccinale che va avanti con l’apertura sul territorio dei centri previsti per la fase di massa: inaugurati il Polaris a Carate (dove si registra qualche coda), Besana Brianza, Limbiate. Lunedì apre l’area ex Philips a Monza.

In cronaca riflettori puntati ancora su corso Milano. Dopo le denunce dei commercianti della zona relative al degrado del sottopasso, con le richieste di murarlo, un nuovo episodio di follia: una rissa da strada degenera e spuntano pure armi da taglio. I passanti terrorizzati sono costretti a rifugiarsi nei negozi. E ora c’è chi invoca l’intervento del prefetto e chi parla di “decadimento infinito”.

A processo invece l’uomo di 33 anni che avrebbe truffato la fidanzata di 88 per comprarsi orologi di lusso in una gioielleria di Monza. È accusato di aver frodato l’anziana fidanzata ed è stato rinviato a giudizio: secondo la Procura di Milano avrebbe derubato la donna di gioielli personali e di circa 350mila euro in combutta con un notaio del capoluogo lombardo.

E Villa reale. La Reggia di Monza riaprirà, come preannunciato dal Cittadino, il 29 maggio con cinque giorni di iniziative a cavallo della Festa della Repubblica. Cosa prevede il futuro della dimora progettata dal Piermarini lo si può apprendere dalle carte del piano triennale. Tra i progetti per il rilancio ci sono: un centro specialistico al Mirabello, il Serrone come spazio per le mostre (non solo d’arte), la gestione “storica” del corpo centrale, i Giardini come luogo per gli eventi.

Sul giornale in edicola mappa delle filiali sul territorio dopo la fusione operativa tra Banca Intesa e Ubi banca. Una operazione che ha interessato decine di correntisti. In Brianza sono state chiuse le ex Ubi di via Manzoni e via Boito a Monza, poi Biassono, Brugherio, Carate Brianza, Seregno con personale e clienti trasferiti in altre filiali Intesa.



In sport il rush finale Monza a partire dalla serie B congelata per i recuperi del Pescara e dalle nuove date, slittate di quasi due settimane, che vedono i biancorossi ricominciare da Salernitana e Lecce.

Ma anche la Superlega il progetto di un campuinato d’élite europeo annunciato nella tarda serata di domenica e naufragato in 48 ore. Reazioni anche a livello locale: i tifosi dei Monza club commentano il calcio diventato business, mentre Boateng in un post sui social ha sottolineato come non ci sia stata mai la stessa reazione indignata nei casi di razzismo verso gli sportivi.

In edicola con il Cittadino di giovedì 22 aprile e sabato 24 aprile la nuova uscita dei Quaderni dell’economia, l’inserto gratuito che in questo numero si dedica al mondo e-commerce e come frequentarlo senza rischi.

