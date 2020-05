Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +78 positivi a Monza e in Brianza L’aggiornamento di Regione Lombardia di domenica 3 maggio sull’emergenza coronavirus.

Sono 78 i nuovi casi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza secondo l’aggiornamento di domenica 3 maggio di Regione Lombardia. Dopo due giorni più contenuti (+25 e +16), il totale nella provincia sale a 4.823.

Sono 77.528 i casi positivi in Regione con un dato di +526 stabile per il secondo giorno. Ma con meno tamponi processati: sono stati +7.155 (in tutto 410.857), contro i tredicimila del giorno precedente.

Rimane in calo il trend dei ricoveri in terapia intensiva (-13, 532), mentre torna a salire il dato dei ricovero in ospedale: +80 (6.609). Crescono i dimessi il cui dato si aggiorna a 52.773 (+417).

Stabile per il secondo giorno il numero dei decessi: +42 per un totale di 14.231. Sul dato totale di sabato 2 maggio (+47, 14.189) erano stati aggiunti “282 decessi relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è’ relativo a tutto aprile provenienti”, specificava la nota della Regione.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni.

Bergamo: 11.453 (+59); ieri: 11.394 (+34); l’altro ieri: 11.360 (+47)

Brescia: 13.028 (+29), ieri: 12.999 (+70); l’altro ieri: 12.929 (+68)

Como: 3.313 (+20); ieri: 3.293 (+22); l’altro ieri: 3.271 (+27)

Cremona: 6.106 (+18); ieri: 6.088 (+20); l’altro ieri: 6.068 (+31)

Lecco: 2.344 (+54); ieri: 2.290 (+13); l’altro ieri: 2.277 (+3)

Lodi: 3.047 (+30); ieri: 3.017 (+23); l’altro ieri: 2.994 (+28)

Monza e Brianza: 4.823 (+78); ieri: 4.745 (+16); l’altro ieri: 4.729 (+25)

Milano: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città; ieri: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano città; l’altro ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città

Mantova: 3.199 (+5); ieri: 3.194 (+9); l’altro ieri: 3.185 (+10)

Pavia: 4.490 (+34); ieri: 4.456 (+40); l’altro ieri: 4.416 (+67)

Sondrio: 1.181 (=); ieri: 1.181 (=); l’altro ieri: 1.181 (+1)

Varese: 2.783 (+68); ieri: 2.715 (+10); l’altro ieri: 2.705 (+38)

E 1.693 in corso di verifica.

