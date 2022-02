Coronavirus, i dati di venerdì 4 febbraio: scendo ricoveri e contagi, nuovi positivi all’8,4% dei tamponi Sono in discesa i numeri della quarta ondata di Covid-19 nel territorio della Lombardia: a Monza e Brianza 895 nuovi positivi, il rapporto regionale contagi e tamponi scende all’8,4%.

La quarta ondata si contrae e il rapporto tra nuovi positivi per Sars Cov-2 e tamponi scende venerdì 4 febbraio all’8,4%, che si traduce in 11.340 contagiati su 133.783 test registrati dalla Lombardia. Nella stessa giornata, nonostante altre 77 vittime lombarde (che porta il totale da inizio pandemia a 37.493), ci sono 2 ricoveri in meno in terapia intensiva rispetto al giorno precedente (oggi 216) e 85 pazienti Covid in meno negli altri reparti (ora 2.814), che non sono comunque pochi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.457 di cui 1.362 a Milano città

Bergamo: 1.052

Brescia: 1.547

Como: 716

Cremona: 397

Lecco: 278

Lodi: 211

Mantova: 581

Monza e Brianza: 895

Pavia: 618

Sondrio: 155

Varese: 1.023

© RIPRODUZIONE RISERVATA