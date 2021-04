Coronavirus, i dati di sabato 17 aprile: 222 nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, altri 74 morti in Lombardia In tutta la regione si sono registrati 2.546 nuovi contagi su 32.743 tamponi effettuati, numeri in leggero aumento rispetto a venerdì 16 aprile quando i casi erano stati 2.431 con 47.103 tamponi. In calo i pazienti Covid negli ospedali.

Sono stati 222 i nuovi positivi al Covid 19 a Monza e in Brianza nelle ultime 24 ore, 696 i casi nell’area metropolitana milanese. In tutta la regione si sono registrati 2.546 nuovi contagi su 32.743 tamponi effettuati, numeri in leggero aumento rispetto a venerdì 16 aprile quando i casi erano stati 2.431 con 47.103 tamponi. Sono stati 74 purtroppo i decessi mentre prosegue il calo del numero di ricoverati anche in terapia intensiva: sono 4.901 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari di Covid (5.131 venerdì) e 723 nelle terapie intensive (-5).

Nelle altre province lombarde registrati 233 positivi in quella di Como, 182 a Bergamo, 282 a Brescia, 410 a Varese, 147 a Mantova, 99 nella provincia di Pavia, 44 in quella di Lodi, 29 a Sondrio 29, 63 a Cremona e 69 a Lecco.

