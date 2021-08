Coronavirus, i dati di giovedì 19 agosto: calano i ricoveri, a Monza e Brianza +45 contagi Diffusi i dati giornalieri dell’andamento dell’epidemia da coronavirus in Lombardia: a Monza e Brianza +45 contagi.

A fronte di 33.615 tamponi effettuati, sono 627 i nuovi positivi (1,8% il tasso di positività) in Lombardia. In terapia si trovano ricoverate tre persone in più (42 in tutto), mentre nei reparti di degenza si trovano 10 ricoverati in meno (309 in totale). I decessi sono 3 (in totale 33.872 dall’inizio della pandemia). I nuovi casi per provincia. Milano: 170 di cui 58 a Milano città; Bergamo: 33; Brescia: 82; Como: 41; Cremona: 28; Lecco: 10; Lodi: 11; Mantova: 50; Monza e Brianza: 45; Pavia: 31; Sondrio: 11; Varese: 70.

