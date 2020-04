Coronavirus, i dati della Regione di giovedì 23 aprile: a Monza e in Brianza 64 positivi in più (4.317) In provincia si è registrato un incremento leggermente più elevato di mercoledì 22 (+42). In quattro province attivati i test sierologici.

Sono saliti di 1.073 unità rispetto a mercoledì 22 aprile i contagiati da coronavirus in Lombardia, portando il conto totale a oltre quota 70mila (70.165). Numeri comunicati giovedì 23 durante la consueta conferenza stampa dal Palazzo della Regione tenuta dall’assessore alla Protezione civile e territorio Pietro Fioroni.

«Abbiamo notizie positive ma non bisogna pensare che tutto sia risolto», ha detto, a fronte del calo dei ricoverati in terapia intensiva (-27), scesi sotto la soglia degli 800 (il 3 aprile erano quasi 1.400). Nel frattempo sono stati avviati i test sierologici in alcune province lombarde (Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia).

A Monza e in Brianza i nuovi malati sono 64 in più, numero che ha portato la somma a 4.317 positivi complessivi in provincia. Un incremento più elevato rispetto a mercoledì, +42 casi. Registrata infine una crescita di 277 positivi a Milano e in Provincia.

