Coronavirus, i dati del 4 maggio: 67 nuovi positivi a Monza e in Brianza, tasso di positività al 3,4% in Lombardia

Sono +67 i nuovi positivi Monza e Brianza (secondo giorno di numeri contenuti) e sono +1.354 in Lombardia con 39.365 tamponi effettuati con un tasso di positività di 3,4%. È il bollettino della Regione per martedì 4 maggio 2021.

I dati dicono che continua il lento calo dei ricoveri in terapia intensiva, mentre si registra un lieve aumento nei reparti ordinari: -10 per un totale di 525 pazienti in condizioni più serie, + 48 per un totale di 3.263 negli altri reparti. I guariti/dimessi sono 1.407 per un totale complessivo di 728.840, di cui 3.503 dimessi e 725.337 guariti.

I decessi sono 41 per un totale di 33.014 persone morte da inizio emergenza.

In Italia i nuovi casi sono 9.116 nuovi casi, con tasso di positività al 2,9% (il più basso dal 15 gennaio). Sono 305 morti in un giorno, in aumento.

I nuovi casi per provincia: Milano: 353 di cui 145 a Milano città; Bergamo: 67; Brescia: 124; Como: 198; Cremona: 46; Lecco: 25; Lodi: 31; Mantova: 35; Monza e Brianza: 67; Pavia: 65; Sondrio: 6; Varese: 298.

