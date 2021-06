Coronavirus, i dati del 25 giugno: 18 nuovi positivi a Monza e Brianza, calano i ricoveri ospedalieri Continuano a scendere i ricoveri per Covid negli ospedali lombardi: nella giornata del 25 giugno individuati 18 nuovi positivi a Monza e Brianza.

Sono quasi il doppio di giovedì - ma ben lontani dalla cifre anche solo di poche settimane fa - i nuovi contagi da Sars Cov2 registrati a Monza e Brianza venerdì 25 giugno: 18 contro i 10 del giorno prima, mentre in Lombardia le nuove positività sono 134 in totale su 33.328 tamponi realizzati.

Prosegue intanto la diminuzione dei ricoveri ospedalieri in Lombardia: passano a 63 (-2) i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 23 in meno, sotto la soglia del 300 (298) quelli negli altri reparti. Altre due vittime in regione, che portano il totale da inizio pandemia a 33.767.

I nuovi casi per provincia

Milano: 62 di cui 44 a Milano città

Bergamo: 4

Brescia: 17

Como: 5

Cremona: 2

Lecco: 0

Lodi: 6

Mantova: 8

Monza e Brianza: 18

Pavia: 1

Sondrio: 0

Varese: 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA