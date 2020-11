Coronavirus, i dati del 2 novembre: +879 nuovi casi a Monza e Brianza e + 5.278 in Lombardia (con meno tamponi) Il bollettino della Regione relativo a lunedì 2 novembre 2020: sono +879 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza e + 5.278 in Lombardia con 24.087 tamponi effettuati (quasi 15mila meno di domenica) per una percentuale pari al 21,9%

Sono +879 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza e + 5.278 in Lombardia con 24.087 tamponi effettuati (quasi 15mila meno di domenica) per una percentuale pari al 21,9%. È il bollettino della Regione relativo a lunedì 2 novembre 2020.

Rimangono in crescita i numeri di ricoveri in terapia intensiva (+17, 435), ricoveri in ospedale (+160, 4.406) e decessi: le persone morte sono +46 (17.635), dieci aggiornano il dato in Brianza (991).

La percentuale di contagio per popolazione in provincia è salita a 2,30%, in città si registrano - secondo i dati regionali - +112 nuovi casi. Negli altri comuni che hanno superato la soglia di mille contagi (Limbiate, Seregno, Lissone e Desio) in media sono stati +50.

In Lombardia si registrano anche +889 persone guarite/dimesse per un totale complessivo di 97.576, di cui 4.649 dimessi e 92.927 guariti.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.242, di cui 1.025 a Milano città

Bergamo: 147

Brescia: 251

Como: 733

Cremona: 10

Lecco: 197

Lodi: 29

Mantova: 9

Monza e Brianza: 879

Pavia: 89

Sondrio: 1

Varese: 486.

