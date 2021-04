Coronavirus, i dati del 2 aprile: un nuovo positivo su dieci a Monza e Brianza, calano i ricoverati

Diminuiscono in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti Covid, i morti sfiorano i 31mila in un anno: il 2 aprile un nuovo positivo su dieci, in regione, vive a Monza e Brianza.