Coronavirus, i dati del 16 novembre: +764 positivi a Monza e Brianza, segnalato boom di guariti/dimessi Il bollettino della Regione Lombardia per lunedì 16 novembre 2020: +764 nuovi positivi a Monza e in Brianza e +4.128 in Lombardia con 18.037 tamponi, meno della metà dei numeri dei giorni scorsi, e un rapporto di 22,8%. Boom di guariti/dimessi.

La settimana riparte con +764 nuovi positivi a Monza e in Brianza e +4.128 in Lombardia con 18.037 tamponi, meno della metà dei numeri dei giorni scorsi, e un rapporto di 22,8%. È il bollettino della Regione Lombardia per lunedì 16 novembre 2020. Che segnala anche un autentico picco di guariti/dimessi: 14.231 per un totale complessivo di 153.103, di cui 7.256 dimessi e 145.847 guariti.

Stabili i ricoveri: +18 ingressi in terapia intensiva (855), +120 negli altri reparti (7.901). I decessi sono +99 per un totale di 19.466. Tredici sono stati registrati in Brianza (1.219).

A livello locale, Monza ha fatto registrare +101 nuovi positivi (4.959), +57 a Desio (1.862) e Limbiate (1.898). Anche Nova Milanese ha superato la soglia psicologica dei mille contagi (1.049). Sono nove in tutta la provincia (Lissone 1897, Seregno 1839, Cesano Maderno 1.681, Brugherio 1.435, Giussano 1.141).

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.526, di cui 522 a Milano città

Bergamo: 177

Brescia: 228

Como: 193

Cremona: 106

Lecco: 158

Lodi: 24

Mantova: 19

Monza e Brianza: 764

Pavia: 95

Sondrio: 11

Varese: 723.

