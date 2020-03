Coronavirus, due positivi nel Vimercatese: di Agrate Brianza e Ronco Briantino Due casi di positività al coronavirus ad Agrate Brianza e Ronco Briantino, nel Vimercatese.

Due casi di positività al coronavirus ad Agrate Brianza e Ronco Briantino, nel Vimercatese. Entrambe le persone sono ricoverate all’ospedale di Vimercate.

L’agratese è un cittadino under 65 in condizioni “non preoccupanti”. L’ ha comunicato il sindaco Simone Sironi su informazione dell’Ats territoriale.

«Non serve sapere nome, luogo di lavoro, spostamenti, anche perché l’Ats sta gestendo con professionalità la situazione e ha da subito identificato, controllato e posto in isolamento i cosiddetti “contatti stretti” - ha sottolineato il sindaco - Quindi chi non è stato contattato non corre alcun rischio e deve semplicemente prestare le attenzioni che in questi giorni sono state continuamente ribadite, soprattutto per evitare il diffondersi del virus».

Il secondo caso è di Ronco Briantino, confermato dal sindaco Loukiainen. Anche in questo caso è stato attivato il protocollo di sicurezza dell’Ats sui contatti più stretti.

