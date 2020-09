Confartigianato Motori: consegnati i premi Cerimonia nella sede di Apa in viale Stucchi a Monza. Riconoscimenti, tra gli altri, a Charles Leclerc e al Team Alpha Tauri.

Si è tenuta giovedì 3 settembre, nella sede provinciale di APA Confartigianato Milano Monza e Brianza, la 38esima edizione di Confartigianato Motori, l’appuntamento annuale voluto e organizzato da Confartigianato in occasione del Gran Premio d’Italia a Monza.

«Confartigianato Motori è un evento che appartiene ormai alla storia della nostra Associazione – ha spiegato Giovanni Barzaghi, Presidente di APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza. – Quest’anno, consapevoli della grave emergenza legata al COVID-19, si è svolto in una veste completamente nuova, con contributi video e presenze contingentate. Abbiamo ricevuto clip video dai premiati e non abbiamo rinunciato al coinvolgimento, pur in forma ridotta, di istituzioni, ospiti e dirigenti Confartigianato. Tutto, ovviamente, in massima sicurezza».

Tra i premiati, come miglior pilota Charles Leclerc, Ferrari, premiato da Giorgio Merletti, Presidente Nazionale Confartigianato; miglior giovane pilota Robert Shwartzman, Accademy Ferrari, premiato da Dario Allevi, Sindaco di Monza. Miglior team: Alpha Tauri, premiato da Vincenzo Mamoli, Segretario Generale Confartigianato Lombardia. Miglior ingegnere di pista: Peter Bonnintong “Bono”, Team Mercedes, premiato da Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia. Team Comunicazione: Stuart Morrison, Team HAAS, premiato da Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza.

Cuore della 38esima edizione è stato il dibattito condotto da Roberto Chinchero (Giornalista Sky) tra Leo Turrini, (Giornalista Sky – Race Anatomy) e Günther Steiner, Team manager HAAS. Aneddoti sulla storia della Formula 1 e prospettive per il futuro, hanno dato vita ad un confronto energico e avvincente, per gli appassionati dei motori e non solo. Alla fine del panel è stato consegnato il riconoscimento Confartigianato Motori 2020 a Günther Steiner.

«Con questi premi – ha spiegato il Segretario APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, Enrico Brambilla – abbiamo voluto affermare che dietro lo spettacolo c’è sempre il lavoro di tanti che con la passione, la professionalità e la competenza tipica del lavoro artigiano contribuiscono al successo di questa importante esperienza».

