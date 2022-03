Concorezzo rotonda Milanino incrocio via Dante via San Rainaldo (Foto by Michele Boni)

Concorezzo, nuovo volto alla porta del Milanino: pista ciclopedonale e aiuola spartitraffico Al via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione di via San Rainaldo, porta di accesso al quartiere, che sarà chiusa al traffico dall’intersezione con via Dante all’intersezione con via Garibaldi da lunedì 21 marzo al 23 aprile.

La porta del Milanino di Concorezzo cambia look Nei prossimi giorni partiranno i lavori di riqualificazione di via San Rainaldo, porta di accesso al quartiere Milanino. Prenderà infatti il via lunedì 21 marzo l’intervento di riqualificazione nell’ambito dei lavori straordinari di sistemazione delle strade e dei marciapiedi della città. Un intervento importante e strutturale che darà un nuovo look all’intera via. Nel dettaglio verrà eliminato il marciapiedi dall’intersezione tra via Dante e via Garibaldi. In questo tratto verrà realizzata una nuova pista ciclopedonale rialzata e separata dalla carreggiata tramite elementi divisori.

Un modo per mettere in completa sicurezza l’area riservata ai pedoni e alle bici e che andrà di fatto a impedire il parcheggio nell’aerea dedicata alla mobilità dolce. Nel secondo tratto della via è invece prevista un’aiuola spartitraffico che dividerà la pista ciclabile e il marciapiede dalla carreggiata così da garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni. Un intervento di riqualificazione importante coinvolgerà anche la “piazzetta” posta nell’intersezione tra via San Rainaldo e via Garibaldi dove verranno ridistribuiti i parcheggi esistenti che verranno garantiti in termini numerici.

Nel tratto che va da via Garibaldi alla rotonda su via Piave, verranno rifatti i marciapiedi sui due lati e la pista ciclabile sul lato destro. Sul lato sinistro della via dall’intersezione con via Roma, verranno creati otto parcheggi pubblici. Infine verrà effettuato un importante intervento alle fognature con nuovi allacci degli scarichi bianchi dei condomini della via alla fognatura centrale. Per poter consentire questi molteplici interventi, via San Rainaldo sarà chiusa al traffico dall’intersezione con via Dante all’intersezione con via Garibaldi a partire da lunedì 21 marzo e fino al 23 aprile. Verrà comunque garantito il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso.

«La nostra amministrazione ha scelto con coraggio di intervenire in modo decisivo con lavori importanti su un numero definito di strade- ha precisato l’assessore ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli-. Avremmo potuto scegliere di eseguire piccoli interventi a macchia di leopardo in tutta la città ma questo avrebbe significato non risolvere in modo definito e strutturato alcuna situazione. Abbiamo deciso di intervenire su più zone, non dimenticando le periferie. Particolare importanza è stata data alla Via San Rainaldo perché, da sempre, ha rappresentato il legame fra il centro paese ed il quartiere Milanino. Abbiamo voluto riqualificarla a fondo per estendere quel concetto di attrattività territoriale partito dal centro storico, senza dimenticare l’importante presenza delle attività di vicinato che garantiscono servizi e presidio del territorio. Ove possibile abbiamo cercato di creare dei nuovi parcheggi che andranno a sommarsi a quelli già esistenti sulla piazzetta e all’interno del “Palazzone”. Per effettuare i lavori, purtroppo, saremo costretti a recare un momentaneo disagio sia ai residenti sia alle attività, posso garantire sin da ora che insieme ai tecnici faremo il massimo sforzo per accelerare i lavori. Sono molto fiera di poter dare alla via ed al quartiere l’importanza che meritano».

