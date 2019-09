Concorezzo incidente mortale via Libertà: investimento donna (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: donna investita e uccisa in via Libertà da un camion dei rifiuti Incidente mortale mercoledì mattina a Concorezzo. Poco dopo le 7.30 una donna di 61 anni è stata investita e uccisa in via Libertà da un mezzo della raccolta rifiuti.

Incidente mortale mercoledì mattina a Concorezzo. Poco dopo le 7.30 una donna di 61 anni è stata investita e uccisa in via Libertà da un mezzo della raccolta rifiuti che procedeva verso il centro del paese. È successo nel tratto tra via 25 Aprile e via Marconi della lunga strada che attraversa tutto il centro.

Per Teresa Miseo, residente poco lontano dal luogo dell’incidente e segretaria amministrativa dell’Istituto comprensivo Marconi, sono stati inutili i soccorsi intervenuti sul posto. L’autista, 55 anni di Aicurzio, è stato accompagnato all’ospedale di Vimercate in stato di shock. In via LIbertà anche polizia locale e carabinieri per procedere con i rilievi: la ricostruzione della dinamica si è rivelata difficoltosa. La strada è stata chiusa al traffico e il mezzo è stato posto sotto sequestro dalla polizia locale. Non è stata disposta l’autopsia.

I funerali sono stati fissati per venerdì 27 settembre alle 9 nella chiesa parrocchiale dei santi Cosma e Damiano.

(* notizia aggiornata)

Concorezzo incidente mortale via Libertà: investimento donna

(Foto by Michele Boni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA