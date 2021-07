Concorezzo: con altri bagnanti salva una mamma che rischiava di affogare Provvidenziale intervento di Francesco Denato memtre si trovava in vacanza in Sicilia, in provincia di Ragusa. La donna è stata sorpresa da un’onda anomala, venerdì 16 luglio, e trascinata al largo. I complimenti del sindaco.

Grazie alla sua prontezza di riflessi, il concorezzese Francesco Denaro, insieme ad altri bagnanti ha salvato una donna che rischiava di affogare in mare a Scoglitti (Provincia di Ragusa). La signora originaria di Trento, in vacanza in Sicilia, è stata trascinata al largo da un’onda anomala venerdì 16 luglio e solo l’intervento provvidenziale di Denaro, anch’egli in ferie, e di altre persone che stavano facendo il bagno. ha fatto sì che la donna venisse recuperata in mare e riportata a riva.

La turista è stata soccorsa dai sanitari giunti sul posto e dopo i primi accertamenti in loco ha rifiutato il ricovero in ospedale. A darne notizia è stato il sindaco Mauro Capitanio, che ha commentato:«Complimenti al nostro concorezzese Francesco Denaro che in vacanza in Sicilia ha salvato una mamma da un’onda anomala favorendone il salvataggio. Bravo Francesco»-

