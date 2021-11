“Concerto per Tanguiéta” a Seregno con il coro “Città di Desio” Il coro “Città di Desio” è stato protagonista a Seregno con il “Concerto per Tanguiéta”.

Nella cornice dell’abbazia san Benedetto di Seregno, la sera di venerdì 19 novembre, si è svolto l’annuale “Concerto per Tanguiéta”, un evento che si rinnova da circa vent’anni, organizzato dalla locale associazione onlus Gs Africa. Nell’introdurre il concerto Paolo Viganò, presidente del Gsa ha detto: «Con il linguaggio universale della musica si costruiscono legami e sintonie che rendono ancora più solidi gli impegni condivisi per riconoscere il valore di ogni persona e proteggere la bellezza della nostra casa comune. Nei Paesi africani con i quali condividiamo il cammino si stanno realizzando i piani messi in campo per il miglioramento dell’assistenza sanitaria e sociale alle persone più fragili. In particolare il nuovo pronto soccorso all’ospedale di Tanguiéta in Benin sta prendendo forma, mentre prosegue il piano vaccinale per garantire trasfusioni sicure da parte dei tanti donatori volontari». Protagonista del concerto il coro “Città di Desio” diretto da Enrico Balestreri. Il folto pubblico presente nella chiesa abbaziale ha molto gradito il concerto e lungamente applaudito i coristi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA