Città vuote e ladri in azione: le sette regole d’oro per contrastare i furti nelle case Ecco le sette regole d’oro, promosse da Regione Lombardia e Anaci, per contrastare i furti negli appartamenti nelle città svuotate dalle ferie estive.

«Un ringraziamento alla seconda sezione della squadra mobile milanese della Polizia di Stato, che è riuscita ad arrestare la banda di ladri georgiani esperti in furti in appartamento. I topi di appartamento erano specializzati nell’apertura di porte blindate, la loro base era nella zona della Bicocca». Commenta così l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, la brillante operazione della Polizia milanese che ha smantellato una banda di scassinatori.

«Come regione - sottolinea De Corato - siamo promotori di una campagna che detta delle regole per cercare di contrastare i furti in casa: evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social media; non diffondere sui social immagini di oggetti preziosi; non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere; non fare arrotolare lo zerbino davanti alla porta di casa dagli addetti alle pulizie; chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada; lasciare accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti brevi; nel dubbio, chiamare, sempre, le forze dell’ordine». «Da tempo - conclude Riccardo De Corato - insieme all’Anaci di Milano (Associazione nazionale condomini italiani), abbiamo diramato 7 regole molto semplici e utilissime per difendersi dai topi di appartamento nei giorni in cui lasciamo incustodita la nostra casa. Regole sempre attuali. Invito tutti ad osservarle e ringrazio sempre le forze dell’ordine per il costante lavoro a tutela dei cittadini».

