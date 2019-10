Cinque auto a fuoco in tre giorni a Senago scatta la paura del piromane notturno L’ultimo episodio tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre in via Martinell. Anche se non sono ancora chiare le cause scatenante dei tre roghi e le indagini dei Carabinieri sono in corso, ormai in città è caccia al piromane e chi parcheggia l’auto in strada teme nuovi episodi

Cinque auto andate a fuoco nel giro di 72 ore. Non possono essere casuali i tre episodi avvenuti nottetempo tra domenica sera e l’alba di giovedì. Anche se non sono ancora chiare le cause scatenante dei tre roghi e le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso, ormai in città è caccia al piromane visto che una escalation di questo tipo non era mai avvenuto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’ultima volta nella notte tra mercoledì e giovedì in via Martinelli.

Qui intorno alle 4 è andata a fuoco una Fiat Panda bianca che, vista la sua posizione perpendicolare agli stalli di sosta, sembra essere stata abbandonata da qualcuno prima del rogo. Neanche 24 ore prima in via Ungaretti si sono incendiate tre auto regolarmente parcheggiate di proprietà dei residenti di una palazzina vicina. In questo caso l’allarme è scattato intorno alle 7 quando alcuni residenti si sono affacciati alle finestre e si sono accorti che due Fiat Panda e una Opel Agila erano avvolte dalle fiamme. Dalle prime indiscrezioni sembra che le le tre utilitarie siano state saccheggiate e poi incendiate. Inizialmente, non essendo stato trovato alcun innesco, sembrava certa la causa accidentale dell’incendio che nella notte tra domenica e lunedì aveva divorato un’auto parcheggiata in via Foscolo ma visti gli episodi successivi si sta cercando un collegamento. Ad andare a fuoco era stata una Lancia Y in sosta davanti ad un nuovo complesso residenziale. Le fiamme erano partite dal cofano dell’utilitaria, diventata praticamente irriconoscibile, e hanno danneggiato le fiancate laterali delle due auto parcheggiate di fianco, una Fiat Idea e un furgoncino Mercedes.

