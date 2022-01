Chiusa la pista di pattinaggio a Besana in Brianza: «Ci sarà anche il prossimo Natale» Bilancio positivo per la pista di pattinaggio di Besana in Brianza, che tanta curiosità ha destato da quando è stata aperta. E il sindaco Pozzoli promette: «Ci sarà anche il prossimo anno».

L’idea della giunta Pozzoli di regalare ai besanesi un Natale primo del suo genere in città, allestendo una pista di pattinaggio nella piazza della Basilica a Besana, si è rivelata vincente. Inaugurata il 4 dicembre scorso, la pista di ghiaccio ha animato il centro di Besana fino a fine gennaio, ed è stata il pezzo forte del programma di iniziative ed eventi organizzato in città per il Santo Natale.

Il sindaco di Besana, Emanuele Pozzoli, è molto soddisfatto e intende replicare l’iniziativa anche il prossimo Natale. La pista di pattinaggio è stata un successo - ha commentato -. Il bilancio di questa prima volta a Besana è sicuramente molto positivo. Gli effetti positivi sono stati molteplici. In primis abbiamo dato ai besanesi, e in particolare ai giovani, la possibilità di rimanere in città durante il periodo di Natale per fare qualcosa di bello e di divertente. In secondo luogo la pista di ghiaccio ha fatto vivere il nostro centro. Questa iniziativa ci ha fatto capire le potenzialità che il centro ha e che, al momento, Besana non sfrutta, perché mancano i negozi, manca la vita. La gente è disposta a vivere Besana e a venire in centro, e il successo della pista di pattinaggio ne è la conferma. Bisogna solo creare le condizioni perché questo possa succedere. La volontà è quella di replicare l’iniziativa anche il prossimo Natale».

