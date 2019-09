Chiedono soldi per i bisognosi davanti all’ospedale di Monza: denunciati per truffa Due italiani di 52 anni residenti a Milano avevano piazzato un banchetto chiedendo firme e soldi ai passanti davanti all’ospedale San Gerardo di Monza. Sono stati denunciati per truffa da personale della Questura.

Hanno allestito senza alcuna autorizzazione nè requisiti un banchetto davanti all’ospedale San Gerardo di Monza chiedendo una firma a una non meglio precisata petizione e del denaro da destinare a persone bisognose.

Per questo due italiani di 52 anni residenti a Milano sono stati indagati per truffa giovedì 26 settembre da personale della Questura. Ai due soggetti è stato notificato un avviso di avvio di procedimento amministrativo per l’emissione di un foglio di via obbligatorio.

