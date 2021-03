Cesano Maderno, inaugurato il centro Max Factory: nuovo inizio dopo il fallimento di Mercatone Uno Taglio del nastro a Cesano Maderno per il nuovo store MaxFactory aperto in via Viganò dove c’era il Mercatone Uno, al confine con Seregno.

Taglio del nastro a Cesano Maderno per il nuovo store MaxFactory aperto in via Viganò dove c’era il Mercatone Uno, al confine con Seregno. La catena specializzata in abbigliamento, accessori, pelletteria e prodotti per la casa ha aperto il punto vendita numero 24 in Italia. Un nuovo inizio per 29 degli ex dipendenti Mercatone Uno ricollocati nella nuova attività.

Il punto vendita era chiuso dal maggio del 2019, quando l’ultima proprietà era fallita lasciando senza occupazione i lavoratori e decine di clienti senza merce ordinata e senza rimborsi.

Cesano Maderno inaugurazione MaxFactory

“Siamo felici di poter finalmente accogliere la clientela in questo nuovo spazio, realizzato in tempi record, di cui siamo molto orgogliosi. Siamo fiduciosi sul fatto che il nuovo punto vendita sarà un riferimento per la clientela locale e delle province limitrofe, poiché offre una vasta gamma di merceologie presentate in un ambiente pensato per essere piacevole da vivere e con un’attenzione particolare alla qualità e al prezzo dell’offerta. Con questo progetto l’azienda avanza nell’ambito della grande distribuzione continuando ad investire credendo fortemente nella potenzialità del territorio” commenta Stefano Giorgetti, direttore generale di MaxFactory.

“Si conclude positivamente - afferma il sindaco Maurilio Longhin - una crisi che aveva messo a rischio il futuro occupazionale di diversi lavoratori. I 29 addetti sono stati tutti riassunti dal nuovo punto vendita, che contribuisce così alla tenuta economica del nostro territorio in un momento di grave incertezza anche per gli effetti del Covid sulle imprese e sul lavoro. La nostra Amministrazione ha accompagnato la nuova realtà commerciale nel percorso tecnico e nei passaggi burocratici necessari all’apertura, forte delle due esperienze precedenti, quelle di Sigma e del Gigante, entrambe risolte con la riassunzione di tutti i lavoratori. Ancora una volta i nostri Uffici Commercio e Urbanistica hanno avuto un ruolo strategico, li ringrazio per la professionalità dimostrata. All’azienda che apre i battenti, a tutti i suoi collaboratori e alle loro famiglie gli auguri del nostro Comune”.

