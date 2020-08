Cesano Maderno, allarme dei passanti per un uomo accasciato sul volante: i soccorsi rompono il finestrino per raggiungerlo

Soccorsi in codice rosso in via Battisti a Cesano Maderno, via trafficata nel quartiere Sacra Famiglia, per un uomo accasciato sul volante a bordo strada. Per ragguingerlo è stato necessario rompere il finestrino del passeggero.