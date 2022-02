Cesano: ha mezzo chilo di eroina e per fuggire dai carabinieri sfonda il passaggio a livello, arrestato un 35enne di Bovisio - VIDEO L’uomo giovedì in serata è incappato in una pattuglia dell’Arma che gli ha intimato l’alt. E’ fuggito, ha sfondato un passaggio a livello ed è sceso dall’auto che ha proseguito la sua marcia da sola, rischiando di causare una tragedia.

SI trova in carcere a Monza in attesa di essere interrogato un 35enne di Bovisio Masciago che a Cesano Maderno, nel tentare di fuggire a un posto di controllo dei carabinieri del Radiomobile di Desio, in quanto in possesso di mezzo chilo di droga, ha divelto le sbarre di un passaggio a livello, nonostante il rischio che in quel momento stesse per sopraggiungere il treno, quindi è sceso dall’auto per scappare a piedi mentre la vettura, con il cambio automatico, si è messa in movimento autonomamente rischiando di causare una tragedia.

L’uomo in fuga a piedi con la vettura che prosegue la corsa senza conducente

I fatti sono avvenuti attorno alle 23 di giovedì 10 febbraio quando i carabinieri hanno notato un’auto sospetta aggirarsi per le vie di Cesano Maderno. Hanno invitato il conducente, unico a bordo, ad accostare ma questi ha accelerato, tentando di seminare la Gazzella, e lanciato una scatola dal finestrino. Arrivato a un passaggio a livello con le sbarre già abbassate le ha divelte, poi, forse a causa dei danni riportati dall’auto, ha proseguito la fuga a piedi, mentre la vettura, con il cambio automatico, ha proseguìto la marcia anche senza conducente, per fortuna senza causare danni. Nel frattempo il fuggitivo è stato definitivamente raggiunto e bloccato dai militari. Nella scatola, una confezione di riso, recuperata, hanno trovato un blocco di eroina di 500 grammi.

Il 35enne, secondo quanto riferito dai carabinieri già sottoposto all’affidamento in prova per una precedente condanna per traffico di stupefacenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

