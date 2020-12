Cerca di uscire dalle casse self con 900 euro di prodotti, arrestato all’Esselunga di Giussano Un 50enne si è accodato a un cliente in uscita dall’area ma è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza che hanno chiamato i carabinieri. Nel carrello aveva numerosi generi alimentari ma soprattutto bottiglie di alcolici e superalcolici.

Come fosse il Telepass dei “furbi”, si è accodato a un cliente in uscita dalle casse automatiche con il carrello colmo di prodotti, soprattutto bottiglie di alcolici e superalcolici, per 900 euro, e ha cercato di uscire dal supermercato Esselunga di Giussano senza pagare. Un escamotage che non è sfuggito agli addetti alla sicurezza del supermercato che hanno immediatamente fermato il ladro e chiamato i carabinieri. E’ successo martedì 15 dicembre attorno alle 17. Sul posto i militari della stazione di Carate che hanno tratto in arresto un 50enne di origine romena mentre un altro soggetto che era con lui è riuscito a fuggire.

