Cavenago: via al cantiere per il pavé di via Mazzini Un mese e mezzo di cantiere a Cavenago per i lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento del pavé di via Mazzini. Dal 5 maggio al 23 giugno.

Partono in settimana i lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento del pavé di via Mazzini a Cavenago Brianza. I cantieri prenderanno via mercoledì 5 maggio e il termine è previsto per il 23 giugno.

Per tutta la durata dell’intervento la circolazione in via Mazzini, piazza Libertà e via 25 aprile subirà delle variazioni. Più precisamente: via Mazzini sarà chiusa al traffico per l’intera durata dei lavori, il passaggio pedonale e l’accesso agli esercizi commerciali sarà sempre garantito; l senso unico di via 25 aprile sarà invertito con accesso da via Manzoni a via 24 maggio, piazza San Giuseppe sarà accessibile dall’incrocio via Roma-via Piave. Il parcheggio di via Mazzini adiacente piazza Libertà sarà invece adibito ad area di cantiere.

