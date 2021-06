Cavenago: conclusi i lavori per il pavé in via Mazzini, viabilità ripristinata dal 14 giugno Si sono conclusi in anticipo i lavori per il rifacimento della pavimentazione in pavé in via Mazzini a Cavenago di Brianza. Viabilità ripristinata da lunedì 14 giugno 2021.

Terminati i lavori di riqualificazione in via Mazzini a Cavenago, da lunedì 14 giugno riprende la viabilità ordinaria.

I lavori avevano preso il via a inizio maggio, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione in pavé, e sono stati conclusi con alcuni giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia come annunciato dall’amministrazione attraverso un post apparso su Facebook: “Con diversi giorni d’anticipo sono terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo via Mazzini e piazzetta San Giuseppe - si legge - A partire da lunedì 14 giugno verrà ripristinata la circolazione ordinaria per via Mazzini e via 25 Aprile. Si raccomanda la massima attenzione. Agenti del Corpo di Polizia Locale Brianza Est saranno presenti per dirigere il traffico lungo la viabilità ordinaria”.

