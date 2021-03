Cavenago Brianza ricorda Renzo Carrera, storico volontario alla chiesa di Santa Maria in Campo portato via dal coronavirus Cavenago Brianza ricorda Renzo Carrera, a un anno dalla morte per le conseguenze del coronavirus. Sabato 20 marzo, con una messa e una targa che sarà inaugurata nella chiesina di Santa Maria in Campo tanto amata dallo storico volontario.

Un momento di preghiera e una targa, nella sua amata Santa Maria in Campo, in ricordo di Renzo Carrera. Nel primo anniversario della scomparsa sabato 20 marzo, dalle 16, sarà celebrata una messa a suffragio dello storico volontario che con la sua opera ha contribuito a risistemare la chiesina di Cavenago Brianza.

Al termine della funzione sarà inaugurata una targa commemorativa che la Parrocchia e il Comitato restauriamo Santa Maria in campo hanno voluto dedicargli come riconoscenza per la sua continua presenza, la creatività, l’impegno, la professionalità e passione profuse per la chiesa.

La partecipazione alla messa sarà soggetta alle stesse modalità imposte dalle norme anti covid.

