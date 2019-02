Carnevale: tutto il programma di Monza in maschera Dieci giorni per il carnevale a Monza. Il calendario di Monza in Maschera organizzato dal Comune unisce due weekend di festa per coinvolgere bambini e famiglie: tutto il programma.

Dieci giorni per il carnevale a Monza, che si festeggia con rito romano. Il calendario di Monza in Maschera unisce due weekend di festa per coinvolgere bambini e famiglie anche nell’appuntamento con il carnevale ambrosiano. La kermesse è organizzata dall’amministrazione comunale per festeggiare con un ricco programma di intrattenimento da venerdì 1 a domenica 10 marzo: mercatino, flash mob, giochi e occasioni per portare in piazza le “mascherine”.

“Dopo il grande successo di Christmas Monza 2018 abbiamo pensato ai più piccoli e all’allegria delle maschere per realizzare un programma di giochi e di divertimenti – spiegano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Cultura e al Commercio Massimiliano Longo - Così il Carnevale quest’anno abbraccerà due weekend con artisti e appuntamenti golosi per tutti i gusti”.

Il programma completo

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo

Mercatino regionale francese

Stand espositivi con prodotti eno-gastronomici e di artigianato francese; un mondo di prelibatezze fatto di baguette, croissant, formaggi e vini raffinati. Tovaglie provenzali e tanto altro. Spettacoli e laboratori per bambini e famiglie. Venerdì dalle ore 12.30 alle 20, sabato e domenica dalle ore 9 alle 20.

Venerdì 1 marzo

Flash mob

Iniziativa contro il bullismo promossa da Accademia PBS di Monza: face painting. Alle 16.30.

Sabato 2 marzo

Parata di trampolieri

Animazione, balli e musica per le vie del centro. Dalle 15 alle 18.

Mille bolle blu

Bolle di sapone nelle forme più spettacolari Dalle 15 alle 18

Da venerdì 8 a domenica 10 marzo

Monza città dei balocchi

Pinocchio sarà protagonista della piazza con la mostra “Pinocchio Vaga Mondo”.

Venerdì 8 marzo

In occasione della Festa della donna, sarà offerta una sorpresa a tutte le donne.

Sabato 9 e domenica 10 marzo

La manifestazione sarà arricchita con spettacoli di intrattenimento: i bambini potranno partecipare al laboratorio “Cerca i pezzi nei negozi della piazza” per costruire il burattino di legno più famoso, Pinocchio. In piazza si svolgeranno giochi del passato, giochi intelligenti, mostra e dimostrazione del tombolo in costume storico e di scultura del legno, oltre ad esibizioni di artisti di strada. Nella piazza sarà allestita inoltre una mostra-mercato con stand di artigiani che esporranno prodotti eno-gastronomici tipici regionali. Dalle 9 alle 19.

Sabato 9 marzo

Cartoon Show

Spettacolo musicale: le colonne sonore dei cartoni animati. Alle 16.

Mille bolle blu

Bolle di sapone nelle forme più spettacolari. Dalle 15 alle 18.

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo

Trenino di Carnevale per bambini e famiglie

Partenza da Piazza Trento e Trieste, evento a pagamento. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA