Investimento ciclista a Carate Brianza in via Milano, soccorsi in codice rosso. (Foto by Edoardo Terraneo)

Carate Brianza: nuovo incidente in via Milano, ciclista investito da un’auto Un nuovo incidente stradale grave in via Milano a Carate Brianza. Nel tardo pomeriggio di mercoledì un ciclista è stato investito da un’auto: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza.

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso il ciclista investito nel tardo pomeriggio in via Milano a Carate Brianza. È successo poco prima delle 19 del 29 gennaio, ferito un uomo di 62 anni. Entrambi viaggiavano in direzione del centro, l’auto ha colpito la bicicletta facendo rovinare il ciclista nell’aiuola. L’automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’automedica e dell’ambulanza, che ha caricato l’uomo in condizioni gravi ma cosciente. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri della stazione locale.

Via Milano alla fine del 2019 era stata teatro del tragico incidente costato la vita a Denis Roatis, 23 anni, investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

