Lavori in via Cavour (Foto by Jennifer Caspani)

Carate Brianza: fase 2 per i lavori alla rete fognaria in via Cavour, tolti i semafori al ponte grande Iniziata la fase 2 dei lavori sulla rete fognaria in via Cavour e vie limitrofe a Carate Brianza. Tolti i semafori temporanei che avevano creato disagi alla viabilità sul ponte grande.

È terminata in anticipo di quasi una settimana la prima fase dei lavori di rifacimento ed estensione del tratto di rete fognaria che interessano la viabilità in via Cavour e le vie limitrofe a Carate Brianza. Nella serata di venerdì sono stati tolti i semafori che regolavano il traffico sul ponte grande, tra le vie Trento e Trieste e via Crivelli. Una buona notizia per i caratesi. L’impianto semaforico temporaneo ha infatti creato non pochi problemi ai cittadini, causando per circa una settimana file interminabili e rallentamenti al traffico nelle strade tra Carate, Verano e Agliate.

Come aveva dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Terraneo, i semafori erano stati posizionati su richiesta di Autoguidovie (azienda di trasporti pubblici di linea), per permettere ai pullman di immettersi sul ponte, vista l’impossibilità di effettuare altri percorsi per via dei lavori. “Venerdì sono stati tolti in quanto è terminata la fase 1 dei lavori in via Cavour ed ora i bus possono scendere da via Montello passando per Agliate come facevano prima dei lavori”, ha precisato l’assessore.

Intanto proseguono a gonfie vele i lavori: il 19 luglio ha avuto inizio la fase 2.

Tra le variazioni più significative, che potrebbero comportare un peggioramento della viabilità e del traffico veicolare, è stato chiuso il tratto di via Cavour all’altezza di via Montello fino all’incrocio con via Pasubio. Permane, inoltre, la chiusura al traffico veicolare in via Cavour, con preavviso di strada chiusa posizionato nel Comune di Briosco e deviazione verso Vergo Zoccorino. Sono presenti dei preavvisi di strada chiusa anche all’inizio di via Milite Ignoto e all’intersezione con via Viganò per i veicoli provenienti dal centro di Carate e nel Comune di Verano per i veicoli diretti a Briosco e Vergo Zoccorino. Ne consegue che il transito su via Cavour è consentito accedendo ed uscendo dalla frazione di Agliate da via Montello e da/verso Briosco. Il termine stimato per questa nuova serie di interventi è fissato al 6 agosto compreso, salvo imprevisti.

