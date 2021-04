Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Radaelli Fabrizio)

Un’auto della polizia di Stato (Foto by Radaelli Fabrizio)

Carate, arrestato un 68enne condannato a 6 anni e a pagare 27mila euro di multa per traffico di stupefacenti

Trascorsi 11 anni e tre gradi di giudizio un 68enne di Carate Brianza è stato riconosciuto colpevole di traffico di stupefacenti ed è quindi stato tratto in arresto. Il provvedimento nei confronti dell’uomo è stato eseguito giovedì nel pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza. Dovrà scontare 6 anni e pagare 27mila euro di multa. I fatti contestati per i quali il caratese è stato condannato risalgono al 2009 e sono stati commessi in Friuli Venezia Giulia.

