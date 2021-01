Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Caponago: solidali per solidali, la Pro loco aiuta l’Associazione volontari Una donazione speciale da parte della Pro loco di Caponago per l’Associazione volontari, per sostenere le loro attività.

A Caponago la collaborazione tra associazioni e sempre attiva. Un’ulteriore conferma è arrivata nella giornata di giovedì 14 gennaio, quando la Pro loco ha consegnato guanti, cesoie e altra attrezzatura all’Associazione volontari.

«Il gesto vuole essere un riconoscimento per la collaborazione avuta per lo svolgimento del corso di inglese. È importante che ci sia questo tipo di rapporto tra associazioni che operano sul territorio - spiega il presidente della Pro loco Pasquale Mercogliano-. Abbiamo pensato a del materiale che fosse utile per le numerose attività che il gruppo di volontari svolge costantemente».

La consegna è avvenuta nella sede dell’Associazione volontari Caponago alla presenza dello stesso Mercogliano e di Danilo Galbiati, presidente dei volontari. Il gesto ha ricevuto il plauso anche del sindaco Monica Buzzini che in un post apparso sulla propria pagina Facebook ha scritto “quando le Associazioni collaborano è sempre bellissimo”.

