Calcio serie D: il Seregno stende il Villa Valle, vetta temporanea del girone Il Seregno vince in casa contro il Villa Valle per 2-1 e tiene la testa del girone nel campionato di serie D, in attesa dei risultati di domenica. A metà settimana la trasferta per la sfida al vertice con Brusaporto.

Terzo risultato utile consecutivo per il Seregno. Al Ferruccio, nell’anticipo della quattordicesima giornata del girone B del campionato di serie D, gli azzurri hanno piegato sabato 30 gennaio 2-1 il Villa Valle, in coda a una partita che li ha visti meritare il successo, anche se i bergamaschi fino all’ultimo hanno provato con impegno a risalire la china.

In attesa che il turno si completi con le gare in programma domenica, l’affermazione ha permesso ai brianzoli di conservare la vetta solitaria della graduatoria con ventotto punti, uno in più del Crema e due in più del NibbionnOggiono e del Brusaporto, loro prossimo avversario nella trasferta infrasettimanale prevista mercoledì 3 febbraio.

Entrando in cronaca, al via Franzini ha schierato l’undici atteso, avanzando però il raggio d’azione di Poletti, in modo da consentire ad Alessandro di giostrare in posizione centrale, subito dietro a Ricciardo, nel contesto di un 4-2-3-1 molto elastico. La mossa ha pagato subito in moneta sonante al 6’, quando Azzi ha verticalizzato per Alessandro, che in corsa ha incrociato di destro sul secondo palo, incenerendo Pisoni.

Per il bomber romano si è trattato del settimo gol nelle ultime tre uscite, il decimo in totale. La reazione ospite si è concretizzata al 23’, quando Ghisalberti, dopo uno slalom, ha chiamato Colantonio alla presa a terra. Al 26’ ancora Azzi ha liberato davanti alla porta orobica Alessandro, che dopo una lunga volata ha provato il gioco di prestigio, ma Pisoni si è opposto da campione. Al 34’ Alessandro ha regalato l’illusione ottica della marcatura con una punizione dal limite, che però è terminata sull’esterno della rete. Nella ripresa, inaspettato, è giunto fulmineo il pareggio del Villa Valle, firmato al 3’ da Ghisalberti, a bersaglio con un gran diagonale dal limite. All’8’ Bonfanti ha servito lo stesso Ghisalberti, il cui piazzato a giro sul montante lontano si è perso alto. Nel frangente migliore degli ospiti, il Seregno si è scosso al 10’ con Ricciardo, che ha fatto viaggiare Alessandro: al momento della conclusione, tuttavia, l’attaccante è stato tradito da un rimbalzo e la sfera è sfilata alle stelle.

Appena 3’ più tardi, i locali sono tornati avanti, in coda ad una manovra iniziata da Da Silva, che ha imbucato per Alessandro: il numero 10 ha saltato in scioltezza Pisoni, che a quel punto gli ha impedito il comodo appoggio in porta atterrandolo da tergo. L’arbitro Allegretta di Molfetta ha concesso il rigore, ma ha solo ammonito il portiere bergamasco, pur se il cartellino rosso non sarebbe stato fuori luogo, considerato che l’intervento è avvenuto sull’avversario, senza possibilità per Pisoni di arrivare sul pallone.

Dal dischetto, Da Silva ha trasformato con un cucchiaio. Il Villa Valle qui ha tenuto botta ed al 25’ ci è voluto un bel riflesso di Colantonio, per negare la gioia personale del gol a Cavagna, autore di un sinistro al volo dai venti metri. Al 27’ Jimenez ha innescato Alessandro, che ha calciato debolmente, permettendo a Pisoni di rimediare. Al 29’ un morbido tentativo con il mancino di Bonfanti non ha inquadrato la porta. L’ultimo brivido, dopo il debutto del croato Mihaljevic, lo ha griffato al 37’ Jimenez, con una punizione velenosa, che Pisoni ha sventato a terra. Poi i bergamaschi sono andanti in forcing, producendo solo qualche mischia e nulla più.

Seregno-Villa Valle 2-1

Marcatori: 6’ pt Alessandro (S); 3’ st Ghisalberti (V), 13’ Da Silva (S) rig.

Seregno: Colantonio; Ferrari, Borghese, Tomas, Zoia; Da Silva, Tentoni (45’ st Aga); Azzi (23’ st Bonaiti), Alessandro, Poletti (23’ st Jimenez); Ricciardo (33’ st Mihaljevic). A disp.: Lupu, Labas, Zanon, Invernizzi e Marcaletti. All.: Franzini.

Villa Valle: Pisoni; Tarchini, Prati (30’ st Caradonna), Meregalli, Brioschi (22’ st Granillo); Ruggeri, Cavagna, Crotti (22’ st Castelli); Bonfanti (38’ st Stanzione), Ghisalberti, Austoni. A disp.: Cristini, Maffeis, Tironi, Baggi e Monza. All.: Bolis.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Note: ammoniti Ricciardo (S), Poletti (S), Crotti (V), Meregalli (V) e Pisoni (V), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 7-3 per il Villa Valle. Recuperi: 0’ pt, 4’ st.

