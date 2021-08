Busnago, dieci giorni di lavori per asfaltare l’asse stradale nord-sud Il cantiere dovrebbe concludersi entro il 10 settembre, gli interventi riguardano due vie centrali del paese: via San Rocco in direzione sud e via Ripamonti sul lato opposto della piazza.

Sono partiti lunedì 30 agosto i lavori di asfaltatura dell’asse viario Nord-Sud di Busnago. Gli interventi riguardano due vie centrali del paese: via San Rocco in direzione sud e via Ripamonti sul lato opposto della piazza. La prima via ad andare sotto i ferri è stata via San Rocco e i lavori proseguiranno successivamente su via Ripamonti.

Secondo il cronoprogramma il ripristino del manto dovrebbe concludersi entro venerdì 10 settembre. Nell’annunciare i lavori il Comune ha comunicato possibili disagi alla circolazione stradale ma anche assicurato che rimarranno garantiti i servizi pubblici locali.

