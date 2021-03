Buon compleanno Frecce tricolori, regine (anche) del Gp di Monza Le Frecce tricolori l’1 marzo compiono sessant’anni. Sono l’appuntamento più atteso di ogni Gp d’Italia, il loro passaggio sul rettilineo nel momento dell’inno nazionale e sulla Brianza emoziona tanto quanto il podio.

“La Pattuglia Acrobatica Nazionale, con il suo tricolore, ha dipinto i nostri cieli in lungo e in largo, anche nel corso di un anno difficile come il 2020 durante il quale ha regalato un grande abbraccio alla nostra Italia, lasciando un segno di speranza - commenta l’Aeronautica militare - E allora quale occasione migliore per ricambiare il caldo abbraccio delle Frecce Tricolori se non il giorno del loro compleanno?”.

Frecce tricolori GP Monza 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)

Ed ecco l’invito. Un regalo di compleanno condividendo una foto o un video realizzati direttamente “per ricordare uno dei momenti in cui la Pattuglia Acrobatica Nazionale è riuscita a scaldarvi in modo particolare il cuore”. Con l’hashtag #FrecceTricolori60 e il tag del profilo ufficiale dell’Aeuronautica.

Video e foto non mancano negli archivi dei brianzoli, perché nel weekend di settembre della gara il volo si ammira da diversi chilometri. E poi l’esibizione è abitualmente anticipata da una ricognizione che alza l’asticella dell’attesa.

«Oggi le Frecce Tricolore, che da sempre sono simbolo della rinascita e della ripartenza del nostro Paese, compiono 60 anni. Grazie per le emozioni che riuscite sempre a suscitare», fa sapere la Regione Lombardia.

Gp d'Italia 2019 Monza Frecce tricolori

(Foto by Edoardo Terraneo)

