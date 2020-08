Buon compleanno ferrovie lombarde: il primo viaggio 180 anni fa sulla Monza-Milano - VIDEO La prima linea fu inaugurata i 17 agosto 1840, i 13 chilometri da Monza al capoluogo percorsi in 17 minuti. Per la ricorrenza Trenord ha realizzato un video storico che ripercorre le tappe della ferrovia della Lombardia

Buon compleanno ferrovie lombarde: il 17 agosto festeggeranno i loro primi 180 anni, e tutto partì da Monza. Fu proprio la linea Monza - Milano, 13 chilometri percorsi in 17 minuti, nel 1840, a segnare l’esordio della strada ferrata nella “locomotiva d’Italia”. E non a caso: fu proprio il boom industriale di quegli anni a dare impulso al trasporto ferroviario che ha quindi proseguito il suo lungo percorso fino ai giorni nostri passando dal vapore ai locomotori elettrici.

Per festeggiare l’evento Trenord ha realizzato un video storico che ripercorre le tappe della ferrovia dalla prima inaugurazione, quando per un biglietto di prima classe si pagavano 1 lira e 50 centesimi e 75 centesimi per la “seconda” tra sedili di legno, lampade ad olio e zero riscaldamento.

Ed è transitata per prima dalla Brianza, dalla tratta Milano-Meda, anche la “rivoluzione” rappresentata dalla elettrificazione della linea, nel 1928, antesignana dell’estensione a tutta la rete lombarda avvenuta nel 1956.

