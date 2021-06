Brugherio: si finge carabiniere per truffare, i militari dell’Arma veri lo arrestano Nei guai un 47enne pugliese che ha truffato un brugherese facendosi recapitare 500 euro per una consolle mai inviata. La vittima ha sporto denuncia e i militari, attraverso i movimenti della transazione sono risaliti al ricevente.

Aveva messo in vendita online, sulla sezione e-commerce di un social, una consolle a un prezzo estremamente vantaggioso, tanto da attirare numerosi interessati, tra i quali un brugherese. Tuttavia, si trattava una truffa: pagati 500 euro della consolle neanche l’ombra. Il brianzolo si è recato dai carabinieri dove ha sporto denuncia e i militari dell’Arma, al termine di una indagine, hanno scoperto è arrestato il presunto responsabile, un 47enne, originario della Puglia, già noto alle forze dell’ordine per condotte analoghe.

I militari hanno ricostruito che una volta individuata la vittima il 47enne l’ha dirottato su una chat “privata” dove ha cercato di guadagnare la sua fiducia presentandosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri, inoltrando anche delle fotografie per dimostrare che non stava bluffando. A quel punto l’ha indotto ad effettuare una ricarica postepay da 500 euro per ottenere la consolle, che non è però mai arrivata.

I carabinieri di Brugherio hanno verificato i movimenti della transazione dell’accredito, incrociando poi i dati con quelli ricevuti da Poste, permettendo così ai militari di rintracciare il prelevante-truffatore a Taranto. La visione delle immagini di videosorveglianza dell’ufficio postale hanno permesso di individuare ed identificare il 47enne quale presunto autore materiale della truffa online. Nei giorni scorsi è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza e tradotto presso il carcere di Taranto.

