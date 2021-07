Brugherio: muore dopo essere precipitato da una abitazione nel cuore della notte, «probabile gesto volontario» La vittima aveva 80 anni, il fatto è accaduto attorno alle 3 della notte tra sabato 24 e domenica 25 luglio in via Toniolo. Sul posto personale paramedico e i carabinieri. Questi ultimi propendono per il suicidio.

Personale paramedico con un’ambulanza e un’automedica e i carabinieri della Compagnia di Monza si sono portati nella notte tra sabato 24 e domenica 25 luglio, attorno alle 3, a Brugherio, in via Toniolo, dopo che un uomo, un 80enne, è precipitato da una abitazione finendo sulla sede stradale. All’arrivo dei soccorsi per l’anziano non c’era più nulla da fare. Secondo quanto riferito dall’Arma si sarebbe trattato di un gesto volontario.

