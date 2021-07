Brugherio: lavori a rilento contro le infiltrazioni, i genitori protestano davanti alla scuola primaria Don Camagni Manifestazione sabato 24 luglio in mattinata davanti alla scuola primaria Don Camagni di Brugherio: il plesso, colpito da gravi infiltrazioni da oltre un anno, doveva essere sottoposto a riqualificazione a partire da metà giugno ma il cantiere è quasi fermo.

Manifestazione di genitori davanti alla scuola primaria Don Camagni di Brugherio, sabato 24 luglio in mattinata, in concomitanza con il mercato. Il plesso, colpito da gravi infiltrazioni da oltre un anno, doveva essere sottoposto a riqualificazione a partire da metà giugno ma il cantiere è quasi fermo e sembra evidente che non sarà possibile terminare i lavori per settembre. Venerdì, il sindaco Marco Troiano a una referente del comitato genitori ha detto che i bambini potranno comunque frequentare in sicurezza.

Don Camagni Brugherio manifestazione genitori

(Foto by Valeria Pinoia)

