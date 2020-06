Il fumo che esce dai box della palazzina di via Pacinotti (Foto by Edoardo Terraneo)

Brucia un’auto in un box di via Pacinotti a Lissone, intervento in forze dei vigili del fuoco Auto a fuoco in un box sotterraneo di via Pacinotti a Lissone. Sono intervenuti in forze i vigili del fuoco di Carate, Desio e Lissone.

Auto a fuoco in un box sotterraneo di via Pacinotti a Lissone. Squadre dei vigili del fuoco di Carate, Lissone e Desio sono intervenuti nella serata di mercoledì 24 giugno, intorno alle 20.30, in via Pacinotti a Lissone: un’auto stava andando a fuoco all’interno di uno dei box sotterranei di una palazzina al civico 102. La colonna di fumo era visibile anche da Seregno.

I pompieri arrivati in via Pacinotti

(Foto by Edoardo Terraneo)

I pompieri sono intervenuti in forze, con ben cinque mezzi. Sul posto anche i carabinieri della caserma di Lissone, per i rilievi di rito. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito dal fuoco o rimasto intossicato per il fumo denso e acre che ha invaso tutta la zona dei box. I pompieri hanno dovuto operare con grande perizia per raggiungere l’auto bruciata, mettere in sicurezza l’area ed estrarre il fumo dal sotterraneo. Per permettere queste operazioni, via Pacinotti è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA