Briosco, due uomini fanno sesso sul suv in pieno giorno: sanzione di 3.333 euro Sono stato colti ”in flagranza” da una pattuglia dei carabinieri di Giussano in transito, lunedì nel pomeriggio. Si tratta di un 48enne e un 63enne residenti fuori provincia.

Sono stati visti da una pattuglia di carabinieri in transito mentre consumavano un rapporto sessuale in auto, in pieno giorno, nel pomeriggio, a Briosco.Protagonisti due uomini di 48 e 63 anni residenti fuori provincia. Entrambi sono stati invitati dai militari della Stazione di Giussano a rivestirsi e sanzionati (3.333 euro, somma ridotta per il pagamento entro i 60 giorni),

I due si trovavano a bordo di un suv e a detta dei militari intervenuti erano ben visibili dall’esterno, anche ai passanti. A entrambi è stato contestato l’articolo di legge – depenalizzato – relativo agli atti contrari alla pubblica decenza. Durante le operazioni, il 48enne, già noto alle forse dell’ordine, avrebbe inveito e a minacciato i carabinieri intervenuti che lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per minaccia a pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA