Boato nella notte sentito a Ornago e Roncello Numerose le segnalazioni, soprattutto sulle pagine facebook del comuni di Ornago e Roncello, per un forte boato sentito nella notte. Il sindaco Daniel Siccardi ipotizza lo scoppio di un grosso petardo: «Informata la polizia locale».

Un boato nella notte ha turbato il sonno di due paesi. Lo scoppio è stato avvertito in diverse zone di Ornago e Roncello. Da quanto si evince dai commenti apparsi sulle pagine Facebook relaxive ai due comuni sembrerebbe che al momento del boato sia venuta a mancare anche la connessione internet.

Il boato è stato avvertito anche dal sindaco di Ornago, Daniel Siccardi: «Sembrava lo scoppio di un grosso petardo. Io l’ho sentito come fosse fuori casa - ha spiegato - Al momento non sappiamo bene dove possa essere successo perché la segnalazioni sono arrivate da zone diverse e tutte riportano che è come se fosse scoppiato a poca distanza dalle abitazioni. Ho avvisato comunque il comandante della Polizia locale e spero che in giornata si riesca a scoprire cosa è stato».

