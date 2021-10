Bilancio partecipato di Usmate Velate: votazione dal 3 novembre I cittadini potranno esprimere la loro preferenza fra i tre progetti finalisti: la messa in sicurezza di un percorso pedonale; la riqualificazione di un campo sportivo polifunzionale o l’acquisto di un nuovo automezzo per il trasporto di persone con disabilità.

Sta per entrare nella fase finale l’edizione 2021 del Bilancio partecipato di Usmate Velate. A partire da mercoledì 3 novembre, i cittadini di Usmate Velate potranno esprimere la loro preferenza fra i tre progetti finalisti, individuati dalla giunta comunale fra quelli presentati dalla cittadinanza.

Per la prima volta nella storia di Usmate Velate, la consultazione avverrà esclusivamente on line, con tutti i residenti (nati fino al 31.12.2005) che potranno votare semplicemente con un clic, facile e comodo.

La piattaforma per il voto sarà raggiungibile dal link https://www.comune.usmatevelate.mb.it/c108044/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/705

Sarà poi sufficiente cliccare sul link e seguire le procedure indicate. Come nelle elezioni comunali, regionali, nazionali ed europee, sarà possibile votare una sola volta e non si potrà esprimere il proprio voto oltre i limiti temporali stabili. La procedura prevede la registrazione, cui fa seguito l’invio di una password (comodamente trasmessa su cellulare o email, a seconda del canale scelto in fase di registrazione) che consente l’accesso alla piattaforma di voto. La possibilità di voto resta riservata ai cittadini residenti a Usmate Velate e potranno votare tutti i nati fino al 31.12.2005

La fase di votazione del Bilancio Partecipato del Comune di Usmate Velate durerà dal 3 al 21 novembre e metterà al centro il finanziamento di 50mila euro che verrà riservato al progetto vincitore..

I tre progetti finalisti sono già stati condivisi con le Consulte e hanno avuto l’avallo definitivo della Giunta Comunale sono: la messa in sicurezza del percorso pedonale all’incrocio tra via da Vinci, via Vittorio Emanuele II e via Marconi; la riqualificazione del campo sportivo polifunzionale esterno alla scuola secondaria di primo grado Bernardo Luini; l’acquisto di un nuovo automezzo per il trasporto di persone con disabilità.

Per chi necessiterà supporto tecnologico, per l’intera durata del voto resta in vigore la possibilità di recarsi all’Urp del Comune o in Biblioteca Civica dove gli addetti forniranno assistenza e guida alla procedura telematica.

